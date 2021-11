Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : clôture sans tendance malgré plan Biden adopté information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 22:58









(CercleFinance.com) - Petite déception à Wall Street qui a clôturé sans tendance alors que les acheteurs étaient sensés garder la main après la bonne séance de vendredi, et la non moins bonne 1ère séance de la semaine en Europe (nouveau déluge de records absolu). Le Dow Jones en hausse de +0,1% vers 21H35 cède au final -0,05%, le Nasdaq recule d'autant, le S&P-500 finit parfaitement stable à 4.682,80. De chaque côté de l'Atlantique, les stratèges indiquent que les marchés d'actions bénéficient d'une dynamique positive, portés par une saison de résultats favorable et des indicateurs économiques solides. L'inflation à 6,2% aux Etats Unis (au plus haut en 31 ans), le moral des ménages au plus bas depuis 10 ans (chute de -5Pts en novembre selon les chiffres publiés à la veille du weekend) sont totalement ignorés, ou tout du moins occultées. Wall Street invoque la bonne nouvelle de l'adoption du plan d'infrastructure de Joe Biden de 1.200Mds$ (après une série de revers sur le budget de relance 2021/2022). Cette nuit, lesommet virtuel attenduentreJoe Biden et Xi Jinpingdevrait permettre d'en savoir plus sur l'avenir des relations commerciales entre les deux économies. Côté 'données macro', il n'y avait aucune 'stat' majeure : l'indice Empire State de la Fed de New York se redresse en novembre, ressortant à 30,9 pour le mois en cours, contre 19,8 en octobre, et se montre ainsi nettement supérieur aux anticipations des économistes. Le marché obligataire s'est légèrement dégradé, les T-Bonds prennent +2Pts à 1,602%. Côté valeurs, peu d'écarts remarquables (stagnation des indices US oblige): Splunk s'est effondré en solo de -18,5%, Tesla a perdu -1,9% mais Paypal et Meta Platform (ex-Facebook) ont pris +2% Qualcomm +2,2% et Zoom +3,4%. Boeing se distingue avec +5,5% mais le secteur de la santé a pesé sur le Dow Jones.

