Un opérateur à la Bourse de New York, le 23 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé mardi, le repli du géant des puces Nvidia de près de 6 % entraînant le secteur de l'intelligence artificielle (IA) à la baisse, sans toutefois ébranler l'ensemble du marché.

L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a perdu 1,48 % et l'indice élargi S&P a reculé de 0,50 %. Mais le Dow Jones, composé de valeurs plus traditionnelles, a lui gagné 0,85 %.

"Les valeurs liées à l'IA sont à nouveau sous pression après le rebond de la veille", observent les analystes de Briefing.com.

Lundi, le Nasdaq avait clôturé sur une envolée de 6,51 %, signant sa meilleure séance depuis avril 2025.

La raison : le retour surprise à la tête du mastodonte Nvidia de Jensen Huang, impliqué dans une affaire mêlant liaisons extraconjugales et espionnage chinois présumé.

Sa réintégration a propulsé lundi l'action Nvidia de plus de 31 % et tiré vers le haut l'ensemble du secteur lié à l'IA.

La décision, saluée par Donald Trump, a néanmoins été critiquée par des élus de tous bords, certains mettant en avant des risques pour la sécurité nationale, dans un contexte de rivalité technologique intense entre Pékin et Washington.

Les inquiétudes persistent en outre autour de la rentabilité de l'IA et de potentiels freins à sa croissance.

Emporté par ces craintes, le secteur des puces a une nouvelle fois terminé dans le rouge mardi : Nvidia a lâché 5,86 %, AMD a chuté de 8,86 %, Intel de 8,15 % et Broadcom de 3,98 %.

D'autres grands noms de la tech américaine ont aussi reculé, comme SpaceX (-5,65 %), Meta (-1,30 %) et Alphabet (-1,06 %), ou les acteurs du "néoclouds" (les entreprises qui louent de la puissance de calcul pour l'IA, ndlr), à l'instar de CoreWeave (-11,85 %) et Nebius (-10,73 %).

Le titre d'Anthropic, concepteur de l'agent d'IA Claude, est lui passé sous son prix d'introduction en Bourse fixé à 83 dollars, moins d'une semaine après cette opération historique. Il a perdu 6,54 %, à 81,91 dollars.

"L'affaire Nvidia ne provoque pas un enlisement de l'ensemble du marché, mais touche uniquement un segment de celui-ci", remarque toutefois Peter Cardillo, analyste de Spartan Capital Securities, contacté par l'AFP.

Une grande partie des valeurs plus traditionnelles ont gardé lundi la tête hors de l'eau, dont les secteurs de la santé, de l'énergie, des banques et assurances.

"Le marché dans son ensemble fait preuve de résilience", soulignent les experts de Briefing.com.

Toujours côté entreprises, la société américaine Insmed s'est envolée de plus de 14 %, après l'annonce de son rachat par le groupe pharmaceutique français Sanofi pour un montant de 37,6 milliards d'euros.

Sur le front macroéconomique, les opérateurs attendent la publication mercredi de l'indice d'inflation PCE aux États-Unis, mesure préférée de la banque centrale américaine (Fed), pour le mois d'octobre.

"Des données plus élevées qu'attendu renforceraient l'argument en faveur d'un nouveau resserrement monétaire en décembre", juge Stephen Innes, gérant de SPI Asset Management.

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