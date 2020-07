Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : clôture positive malgré des résultats mitigés Cercle Finance • 15/07/2020 à 07:45









(CercleFinance.com) - Résiliente face à une première vague de publications de trimestriels mitigée, Wall Street a terminé mardi nettement dans le vert : le Dow Jones a grimpé de 2,1% à 26.642,6 points et le Nasdaq Composite s'est adjugé 0,9% à 10.488,6 points. JPMorgan Chase a certes gagné 0,6% avoir lancé la saison des résultats en dévoilant des bénéfices meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre, mais Wells Fargo a chuté de 4,6% après avoir fait état d'une lourde perte nette. Autre boulet pour la tendance, Citigroup a lâché 3,9% après avoir dévoilé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, mais annoncé une envolée de ses provisions pour créances douteuses avec la crise du Covid. Hors secteur financier, Delta Airlines a reculé de 2,6% sur une perte ajustée par action de la compagnie au titre du deuxième trimestre, légèrement plus forte que ce que les analystes craignaient en moyenne. Un nombre croissant d'analystes pronostiquaient un possible regain de volatilité avec le démarrage de la saison des résultats, qui s'annonce à haut risque compte tenu de la pandémie de coronavirus. De même, les stratèges de Credit Suisse mettaient en garde contre un degré élevé d'incertitude politique avant l'élection présidentielle américaine et contre des multiples de valorisation qui atteignent 'des niveaux extrêmes'. Côté indicateurs, le Département du Travail a annoncé que les prix à la consommation avaient augmenté de 0,6% en juin par rapport au mois précédent (+0,2% hors énergie et alimentation), conformément à ce que les économistes prévoyaient en moyenne.

