Wall Street : clôture partagée après les minutes de la Fed

(CercleFinance.com) - Les indices actions de New York ont terminé la séance de façon contrastée, après la parution du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. Le Dow Jones a pris 0,3% à 31613 points, tandis que le Nasdaq a chuté de 0,6% à 13965 points. 'Les minutes de la réunion de janvier ont retenu l'attention, le communiqué réitérant que la position de la banque centrale américaine qui adapte la politique monétaire, resterait en place pendant un certain temps', note Wells Fargo. Les opérateurs ont aussi gardé un oeil sur le marché obligataire, où le rendement des Treasuries à 10 ans est reparti à la baisse pour revenir à 1,28%, après avoir culminé à des plus hauts d'un an au-delà du seuil de 1,30%. Cette légère accalmie des rendements américains n'a pas véritablement permis aux marchés actions d'inverser la vapeur, pas plus que les solides statistiques économiques parues en début de matinée. Les ventes au détail ont bondi de 5,3% au mois de janvier grâce au versement de chèques aux citoyens en difficulté, tandis que la production industrielle a augmenté de 0,9%, avec un taux d'utilisation des capacités amélioré à 75,6%. Dans l'actualité des valeurs, Pfizer (+0,8%) et Moderna (-1%) ont tous deux annoncé des commandes supplémentaires de la part de la Commission européenne pour leurs vaccins contre la Covid-19, portant sur respectivement 200 et 150 millions de doses. Johnson Controls a bondi de 4,1%, suite à un relèvement d'objectifs de résultats pour son exercice 2021, relèvement s'appuyant sur des actions pluriannuelles qui permettront de réaliser des économies.

