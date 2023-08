Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: clôture mitigée vendredi avec la Chine information fournie par Cercle Finance • 21/08/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Wall Street a fini la séance de vendredi en ordre dispersé, sur fond de réveil des incertitudes au sujet de la Chine : le Dow Jones a grappillé moins de 0,1% à 34501 points, mais le Nasdaq Composite a cédé 0,2% à 13291 points.



Le géant chinois de l'immobilier Evergrande s'est placé sous la protection du Chapitre 15, la loi américaine sur les faillites internationales, une nouvelle venue s'ajouter à des données macroéconomiques décevantes parues récemment au sujet de la Chine.



Les craintes pour la santé de la deuxième économie mondiale ont contribué à nourrir l'aversion au risque qui a prédominé toute la semaine, dans un contexte aussi 'de hausse des taux, de faibles liquidités estivales et de grève des acheteurs', selon Barclays.



Sur le front des valeurs, Applied Materials s'est adjugé 3,7%, au lendemain de la publication, par l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs, de performances dans le haut de ses prévisions pour son troisième trimestre comptable.



John Deere a par contre lâché 5,3%, malgré un nouveau relèvement par le fabricant de machines agricoles et de chantier de sa fourchette-cible de bénéfice net pour l'exercice 2022-23, à l'occasion de sa publication trimestrielle.



Estée Lauder a reculé de 3,3%, le groupe de cosmétiques ayant dévoilé des résultats en forte baisse pour son dernier trimestre 2022-23, malgré des revenus en très légère hausse grâce à une progression vigoureuse des ventes en Asie-Pacifique.





