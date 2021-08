Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : clôture mitigée avec les indices manufacturiers information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé la séance de façon mitigée après la publication d'indicateurs contrastés pour le secteur manufacturier américain : le Dow Jones a cédé 0,3% à 34838 points, tandis que le Nasdaq Composite a grappillé moins de 0,1% à 14681 points. L'indice ISM de l'activité manufacturière s'est établi à 59,5 le mois dernier, contre 60,6 en juin. Ce baromètre décevant constituait un indicateur susceptible d'alimenter les conjectures au sujet du resserrement de la politique monétaire de la Fed. En revanche, l'indice PMI manufacturier - calculé par IHS Markit - s'est accru à 63,4 en juillet en données définitives, contre 63,1 en estimation flash et 62,1 en juin. Il s'agit là d'un nouveau sommet depuis le début des enquêtes en mai 2007. Si les analystes rappelaient que le début de mois est généralement propice aux achats, les intervenants pourraient commencer à éprouver quelques difficultés à trouver de nouvelles sources d'inspiration, la saison des résultats touchant à sa fin. Du côté des valeurs, GE s'est inscrit en baisse de 2,9% alors que son projet de regroupement d'actions, à raison d'une nouvelle pour huit anciennes et ramenant son nombre d'actions à 1,1 milliard, prenait officiellement effet ce lundi. News Corp a grappillé 0,4% suite à la conclusion d'un accord pour acquérir le service d'information OPIS et les actifs connexes de S&P Global et IHS Markit, moyennant 1,15 milliard de dollars dans le cadre d'une transaction en espèces. Foot Locker a perdu 2,1% après la conclusion de deux accords pour acquérir les chaines WSS et atmos, présentes respectivement sur la Côte Ouest des Etats-Unis et au Japon, pour un montant global de l'ordre de 1,1 milliard de dollars.

