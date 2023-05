Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: clôture mardi sans changements majeurs information fournie par Cercle Finance • 31/05/2023 à 07:15









(CercleFinance.com) - Les marchés américains ont terminé mardi sans changements majeurs, le feuilleton du plafond de la dette ayant laissé les investisseurs dans l'expectative : le Dow Jones a cédé plus de 0,1% à 33043 points et le Nasdaq Composite a grappillé environ 0,3% à 13017 points.



Si un accord de principe a été trouvé ce week-end entre Joe Biden et Kevin McCarthy pour relever le plafond de la dette des Etats-Unis, ce compromis doit encore être soumis au vote du Congrès dans les tous prochains jours.



'Au 5 juin, en l'absence d'un accord pour relever/suspendre le plafond de la dette, le Trésor ne pourrait pas remplir toutes ses obligations par manque de liquidités', prévenait Oddo BHF, rappelant que la prochaine grosse rentrée fiscale est prévue le 15 juin.



Le Nasdaq, à forte composante technologique, a néanmoins profité de la vigueur de Nvidia qui a pris 3% et a même franchi un temps le seuil symbolique des 1000 milliards de dollars de capitalisation, profitant toujours de ses annonces récentes.



Ford a bondi de son côté de 4% dans le sillage d'un relèvement de recommandation chez Jefferies de 'conserver' à 'achat' sur le titre du constructeur automobile, avec un objectif de cours remonté de 13 à 16 dollars.



Au chapitre économique, la confiance du consommateur américain s'est dégradée en mai, à en croire l'indice du Conference Board qui est passé de 103,7 en avril à 102,3, un niveau néanmoins supérieur aux 98 anticipés par Jefferies.



'L'opinion des consommateurs sur les conditions actuelles est devenue un peu moins optimiste alors que leurs attentes sont restées sombres', précisait Ataman Ozyildirim, directeur principal, économie, au Conference Board.



Les prix des maisons aux Etats-Unis ont quant à eux poursuivi leur remontée en mars (+0,5% en rythme annuel), grâce notamment à des hausses particulièrement sensibles en Floride, selon l'enquête mensuelle S&P Corelogic Case-Shiller.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.