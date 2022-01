Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: clôture in extremis dans le vert lundi information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - Dans le rouge durant la quasi-totalité de la séance, les principaux indices actions à Wall Street sont parvenus à se hisser dans le vert peu avant la clôture, permettant au Dow Jones de gagner 0,3% à 34364 points et au Nasdaq Composite de prendre 0,6% à 13855 points.



'Certains investisseurs ont finalement émergé pour 'acheter les creux' sur les actions', explique Wells Fargo, notant que huit des 11 secteurs du S&P500 ont fini en terrain positif, alors que les secteurs traditionnellement plus défensifs comme la santé sont restés à la traine.



Après le début d'année compliqué signé par les marchés américains, la saison des résultats va indéniablement entrer dans les choses sérieuses lors des prochaines séances, avec 210 sociétés du S&P500 devant dévoiler leurs comptes au cours des deux prochaines semaines.



A en croire les calculs de Credit Suisse, sur les 15% des composantes du S&P ayant déjà présenté leurs résultats, 72% des entreprises ont fait mieux que prévu, avec des chiffres en moyenne supérieurs de 5,5% aux prévisions.



Autre temps fort de la semaine, la Réserve fédérale doit entamer mardi une réunion de politique monétaire de deux jours, à l'issue de laquelle les investisseurs se montreront très attentifs à tout changement d'éléments de langage de la part de la banque centrale.



Le sentiment des investisseurs avait souffert dans la matinée de l'annonce d'une chute de l'indice PMI composite d'IHS Markit à 50,8 en estimation flash, un plus bas de 18 mois, à comparer à 57 en données définitives pour le mois précédent.



La croissance du secteur privé des Etats-Unis a ainsi nettement ralenti sur fond de conditions de demande plus faibles, d'aggravation des perturbations de la chaine d'approvisionnement et de pénuries de main d'oeuvre liée à la vague Omicron.



Côté valeurs, Halliburton a grimpé de 3,8% après l'annonce que son conseil d'administration a décidé un relèvement de son dividende au titre du premier trimestre 2022, à l'occasion de sa publication trimestrielle du groupe parapétrolier.



Snap a cédé 1% sous le poids d'une dégradation de Wedbush Securities, qui est passé de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 56 à 36 dollars, sur l'application de partage de photos et de vidéos.