Wall Street : clôture hésitante en attendant Joe Biden

(CercleFinance.com) - Wall Street a fini mercredi de façon hésitante à la veille de la présentation du plan de relance économique : le Dow Jones a fini juste sous son équilibre, à 31060,5 points, mais le Nasdaq Composite a pris plus de 0,4% à 13128,9 points. 'Joe Biden va détailler, jeudi après la clôture, ce que l'on espère être un plan de soutien à l'activité de grande ampleur', soulignait Wells Fargo, pointant aussi une attention des marchés à la hausse des cas de Covid-19 et au lancement plus lent que prévu des vaccins. Sans effet notable sur les marchés, les prix à la consommation des Etats-Unis ont augmenté de 0,4% en décembre 2020 par rapport au mois précédent, conformément à ce qu'anticipait Jefferies. Hors énergie et alimentation, l'inflation s'est établie à 0,1%. 'Dans les prochains mois, la thématique inflationniste sera un thème économique plus important du fait des plans de relance et de la monétisation des dettes publiques par les banques centrales', prévenait Aurel BGC avant cette publication. Côté valeurs, Intel a bondi de 7% après l'annonce de la nomination de l'actuel patron de VMWare, Pat Gelsinger, au poste de directeur général, une arrivée qui pourrait annoncer un virage stratégique majeur selon les analystes. Qualcomm a pris 2% après avoir réalisé l'acquisition de Nuvia, une entreprise de Santa Clara qui conçoit des puces pour les calculs hautes performances, afin de proposer une nouvelle catégorie de produits pour l'ère 5G. KB Home a aussi gagné 2%, avec le soutien de Wedbush qui a relevé son opinion de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours maintenu à 44 dollars, au lendemain des résultats du constructeur résidentiel pour son quatrième trimestre 2020. Target a par contre perdu près de 2% après l'annonce que ses ventes comparables au cours de la période des fêtes aux Etats-Unis ont augmenté de 17,2%, sous l'effet d'une augmentation de 4,3% du trafic et d'une hausse de 12,3% du ticket moyen.

