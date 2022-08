Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: clôture globalement à l'équilibre lundi information fournie par Cercle Finance • 09/08/2022 à 07:17

(CercleFinance.com) - Wall Street a fini la séance de lundi sans grand changement, en l'absence d'indicateurs économiques et de nombreux intervenants en cette trêve estivale. Le Dow Jones a grignoté 0,1% à 32833 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,1% à 12644 points.



Le rapport sur l'emploi de vendredi ayant renforcé la perspective d'une hausse de taux de 75 points de base par la Fed en septembre, les nouvelles données sur l'inflation attendues cette semaine aux Etats-Unis en seront d'autant plus surveillées de près.



Pour le reste, la semaine s'annonce relativement calme à New York au moment où le bal des publications trimestrielles commence à marquer le pas : seules 23 composantes du S&P 500 doivent dévoiler leurs comptes ces jours-ci, dont une seule du Dow Jones, à savoir Disney.



A ce stade, on peut noter que sur les 87% des sociétés du S&P ayant présenté leurs performances, 75% d'entre elles ont fait mieux que prévu en termes de résultats, contre une moyenne de 77% sur les cinq dernières années.



Malgré cette légère sous-performance, le S&P 500 a repris environ 13% depuis son creux de la mi-juin, sous l'impulsion d'une modération des anticipations d'inflation, d'un tassement des rendements obligataires et de bons résultats des entreprises technologiques.



Du côté des valeurs, Palantir a plongé de 14,2%, après la présentation par ce spécialiste de l'analyse de données de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, avec une légère perte là où les analystes espéraient en moyenne un modeste bénéfice.



Tyson Foods a lâché 8,4% après que le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande a fait état au titre de son troisième trimestre 2021-22, d'un BPA ajusté en repli de 28% malgré des revenus en croissance d'un peu plus de 8%.



Nvidia a enfin abandonné 6,3%, sanctionné à la suite de l'avertissement sur résultats lancé par le fournisseur de processeurs graphiques au titre de son deuxième trimestre comptable, du fait de ventes décevantes dans les jeux.