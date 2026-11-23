Des opérateurs à la Bourse de New York, le 23 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a bondi lundi, portée par l'envolée des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) après le retour surprise de Jensen Huang à la tête du géant américain des puces Nvidia.

L'indice Nasdaq - qui rassemble les valeurs technologiques - s'est envolé de 6,51 %. Il enregistre sa meilleure journée depuis avril 2025. L'indice élargi S&P 500 a gagné 4,3 % et le Dow Jones a progressé de 3,01 %.

Le titre Nvidia a lui été propulsé de 31,48 % à 165,05 dollars, soit un gain de plus de 900 milliards de dollars de capitalisation boursière en une seule séance.

"Le retour de Jensen (Huang) a alimenté un spectaculaire rebond boursier" après de fortes baisses enregistrées ces dernières semaines, notamment dans le secteur de l'IA, résume Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers.

Le conseil d'administration de Nvidia a annoncé lundi avoir rétabli, avec effet immédiat, Jensen Huang dans ses fonctions de directeur général, moins de deux semaines après sa démission sur fond de scandale mêlant liaison extraconjugale et soupçons d'espionnage chinois.

Le conseil affirmait encore mardi ne pas avoir l'intention de le rappeler. Il dit désormais avoir reçu des "informations" de la part de l'exécutif américain sur le fait que sa présence ne posait pas de "risque pour la sécurité nationale".

Ce coup de théâtre intervient après des appels répétés du président américain Donald Trump, proche de Jensen Huang, à réintégrer cette figure emblématique de la tech au sein de l'entreprise qu'il a cofondée.

Son retour "garantit une stabilité bienvenue à un moment crucial du développement de l'intelligence artificielle et réduit une partie de l'incertitude qui pesait sur le secteur", estime Evan Schlossman, de Neostellar.

Dans le sillage du porte-étendard Nvidia, c'est tout le secteur des puces qui a été recherché lundi, à l'image d'AMD (+6,85 %), Intel (+16,34 %), de TSMC (+14,01 %) ou Micron (+19,04 %).

Les géants de la tech américaine, qui investissent des milliards de dollars dans l'IA, ont aussi gagné du terrain, comme Meta (+6,55 %), Amazon (+3,47 %) ou Alphabet (+6,34 %).

L'indice Vix, qui mesure la nervosité des acteurs du marché, a dégringolé, atteignant un plus bas depuis mi-octobre.

"L'écosystème de l'IA est encore loin d'avoir dissipé tous les risques" qui pèse sur lui, remarque toutefois Stephen Innes, gérant de SPI Asset Management. "Les défis politiques, réglementaires et financiers demeurent entiers."

Des craintes subsistent notamment quant à la rentabilité des investissements massifs du secteur et un possible durcissement réglementaire concernant les centres de données - essentiels au développement de l'IA.

L'action Nvidia reste, par exemple, loin de son sommet historique atteint début octobre, autour de 243 dollars, rappelle Christopher Low, analyste de FHN Financial, interrogé par l'AFP.

Côté macroéconomique, "il y aura cette semaine de nombreuses données à digérer" avant le jour férié de Thanksgiving aux États-Unis, jeudi, notent les analystes de Monex USA.

Les cambistes auront notamment le regard rivé sur la publication mercredi de l'indice d'inflation PCE, mesure préférée de la banque centrale américaine (Fed), pour le mois d'octobre.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) des États-Unis au troisième trimestre est attendue le même jour.

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