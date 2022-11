Wall Street: clôture en retrait avec des statistiques information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Après des débuts dans le vert, la Bourse de New York a inversé la vapeur mardi pour finir la séance en retrait : le Dow Jones a finalement cédé plus de 0,2% à 32653 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché 0,9% à 10891 points.



La nervosité des investisseurs a été alimentée par la solidité persistante du marché du travail, qui semblait de nature à affaiblir les arguments en faveur de moindres hausses de taux de la part de la Réserve fédérale.



Le nombre des ouvertures de postes a en effet augmenté de 437.000 pour atteindre 10,7 millions à la fin septembre, selon la dernière enquête 'Jolts' (Job Openings and Labor Turnover Survey) du Département du Travail.



Ces signes de bonne tenue se sont ajoutés à des indices d'activité du secteur manufacturier plus élevés que prévu parus en début de séance : l'indice PMI de S&P Global a été révisé en légère hausse pour octobre à 50,4, contre 49,9 en estimation flash.



De même, selon la dernière enquête de l'Institute for Supply Management, son indice manufacturier s'est établi à 50,2 le mois dernier, contre 50,9 en septembre et un niveau attendu autour du seuil de 50 de stagnation de l'activité.



Les investisseurs ont par ailleurs réagi aux derniers résultats trimestriels des sociétés, dont ceux de Pfizer (+3,1%) qui ont dépassé les attentes grâce notamment à son comprimé contre le Covid Paxlovid, et été accompagnés d'un relèvement de ses objectifs.



Les marchés ont sanctionné un avertissement sur résultats du laboratoire pharmaceutique Eli Lilly (-2,6%), mais ont acclamé une réduction des pertes de la plateforme de mises en contact Uber (-11%) au cours du trimestre écoulé.