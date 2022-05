Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: clôture en recul après une salve d'indicateurs information fournie par Cercle Finance • 20/05/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Wall Street a reculé jeudi à la suite d'indicateurs alimentant l'inquiétude quant à la santé de l'économie américaine : le Dow Jones a cédé plus de 0,7% à 31253 points, tandis que le Nasdaq Composite a limité son repli à moins de 0,3%, à 11388 points.



Après la lourde dégringolade de la veille, le climat général est resté dominé par les craintes sur la croissance, avec la probabilité d'une récession qui semble augmenter de jour en jour aux Etats-Unis. A ce titre, tous les indicateurs économiques de la séance ont déçu.



Publiés avant l'ouverture, l'indice de la Fed de Philadelphie a chuté de 15 points pour s'établir à +2,6 en mai, son plus bas niveau en deux ans, et les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de 21.000 la semaine dernière, pour atteindre 218.000.



Autres statistiques décevantes parues dans la matinée, les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont diminué de 2,4% en avril et l'indice des indicateurs avancés, un baromètre de la conjoncture économique calculé par le Conference Board, a reculé de 0,3%.



En dépit des tensions inflationnistes, de la remontée des taux d'intérêt, des difficultés d'approvisionnement et des confinements en Chine, le Conference Board dit toutefois s'attendre à un redressement de la croissance américaine au deuxième trimestre.



Sur le front des valeurs, Cisco a décroché de 13,7% au lendemain de l'annonce par le géant des technologies de réseaux, à l'occasion de ses trimestriels, que les confinements en Chine pèseraient sur sa croissance lors du trimestre en cours.



Under Armour a chuté de 11,7%, le spécialiste des articles de sport ayant été pénalisé par l'annonce du départ de son directeur général, Patrik Frisk, un départ totalement 'inattendu' selon les analystes de Wedbush.