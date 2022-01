Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: clôture en ordre dispersé vendredi information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 08:01









(CercleFinance.com) - Les indices actions de Wall Street ont terminé en ordre dispersé vendredi, sur fond d'indicateurs macroéconomiques et de résultats d'entreprises plutôt décevants. Le Dow Jones s'est replié de près de 0,6% à 35912 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,6% à 14894 points.



La Bourse de New York était orientée à la baisse depuis le début de l'année, la remontée de l'inflation et la perspective d'un resserrement monétaire de la Fed n'encourageant pas beaucoup les investisseurs à prendre des risques.



Les indicateurs économiques publiés dans la matinée n'incitaient pas davantage à l'optimisme, en dressant le tableau d'une activité bien terne sur la fin d'année 2021 sur fond de rapide propagation du variant Omicron.



Ainsi, les ventes de détail aux Etats-Unis ont chuté de 1,9% en décembre, une baisse surprise après une hausse minime de 0,2% le mois précédent, et la production industrielle s'est contractée de 0,1%, affectée notamment par une météo plus clémente que prévu.



En outre, le moral des ménages américains se montre en berne en janvier, à en croire les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, dont l'indice de confiance est passé de 70,6 en décembre à 68,8 pour le mois en cours.



Les marchés actions américains ont souffert par ailleurs d'une entame décevante de la saison des résultats : JPMorgan Chase a ainsi lâché 6,1% après l'annonce d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, mais avec un produit net bancaire qui n'a pas atteint les attentes du marché.



Toujours dans le secteur bancaire, Citigroup a cédé 1,2% avec un repli de son bénéfice net de quatrième trimestre, mais Wells Fargo s'est adjugé 3,7% sur fond de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce à la poursuite de sa réduction des coûts.





Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.