Wall Street: clôture en ordre dispersé vendredi information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Les indices actions américains ont fini la séance de vendredi en ordre dispersé, avec un gain de 0,4% pour le Dow Jones à 34721 points, mais une chute de plus de 1,3% pour le Nasdaq Composite à 13711 points.



'Les perspectives d'un resserrement agressif de la politique monétaire, la guerre russo-ukrainienne en cours et les mesures de confinement liées à la Covid-19 en Chine ont toutes continué d'assombrir les perspectives économiques', soulignait Wells Fargo.



'Les préoccupations inflationnistes ont également exercé une pression sur le sentiment. La semaine prochaine, les données devraient montrer que l'indice des prix à la consommation des États-Unis a culminé à 8,4% d'une année à l'autre en mars', poursuivait-elle.



La banque californienne notait d'ailleurs que l'attitude de plus en plus 'faucon' de la Fed s'est traduite sur les rendements obligataires, avec un taux à dix ans en progression pour la sixième séance de suite, de six points de base à 2,70%.



Seule donnée parue vendredi, les stocks des grossistes ont progressé de 2,5% en février en rythme séquentiel aux Etats-Unis, après une augmentation de 1,2% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +0,8%).



Sur le front des valeurs, Moderna a gagné 1,2% après l'annonce d'une nouvelle collaboration avec l'organisation de recherche IAVI visant à utiliser la technologie de l'ARNm pour relever le défi d'une série de menaces sanitaires mondiales.



Alcoa a reculé de 2,3%, pénalisé par une dégradation d'opinion chez Credit Suisse à 'neutre' malgré un objectif de cours relevé à 82 dollars, le broker ayant souligné que le fabricant d'aluminium continuait de faire face aux pressions inflationnistes.



Accenture a cédé 0,8%, alors que le groupe de conseil et de services d'externalisation a fait part de l'acquisition à venir d'Avieco, un cabinet de conseil, pour étendre ses capacités en matière de développement durable au Royaume Uni.