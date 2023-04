Wall Street: clôture en ordre dispersé malgré Microsoft information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé en ordre dispersé mercredi malgré la bonne surprise qu'a constitué la publication trimestrielle rassurante de Microsoft. Le Dow Jones a perdu 0,7% à 33302 points, mais le Nasdaq Composite a avancé de 0,5% à 11854 points.



Microsoft a grimpé de 7,2%, le géant informatique ayant battu le consensus à la fois sur son chiffre d'affaires et son bénéfice sur son troisième trimestre comptable, essentiellement grâce à la vitalité de ses activités dans le 'cloud'.



'La croissance du cloud et les perspectives d'ensemble pour le trimestre de juin se sont montrées solides et bien meilleures que ce qui était craint, étant donnés les bruits récents sur le marché', soulignait Wedbush.



Le broker estimait en outre que le dossier de l'intelligence artificielle n'en était qu'à ses débuts, avec ChatGPT menant la course dans ce domaine, et que le rachat d'Activision devrait être bouclé dans les prochains mois, en dépit d'un parcours chaotique d'ici là.



D'ailleurs, Activision a dévissé de 11,4%, l'autorité britannique en matière de concurrence ayant annoncé s'opposer au projet de rachat du groupe de jeux vidéo par Microsoft pour un montant de quelque 69 milliards de dollars.



Parmi les autres publications majeures de la séance, les investisseurs ont délaissé celles d'Alphabet (-0,1%) -la maison-mère de Google et de YouTube- et du groupe de cartes de crédit Visa (-0,6%), et guère réagi à celle du constructeur aéronautique Boeing (+0,4%).



Au chapitre macroéconomique, les nouvelles commandes de biens durables aux Etats-Unis ont rebondi de 3,2% en mars, mais en excluant les équipements de transport, dont les commandes se sont accrues de 9,1%, elles n'ont augmenté que de 0,3%.