Wall Street: clôture en ordre dispersé après l'inflation

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains ont clôturé en ordre dispersé mardi, au terme d'une séance dominée par les chiffres de l'inflation : le Dow Jones a reculé de moins de 0,5% à 34089 points, tandis que le Nasdaq Composite a pris près de 0,6% à 11960 points.



D'après le Département du Travail, la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis a certes ralenti à +6,4% en rythme annuel en janvier, à comparer à +6,5% le mois précédent, mais les analystes espéraient un ralentissement un peu plus marqué.



'L'inflation aux Etats-Unis diminue, mais seulement lentement', constate Commerzbank. Estimant que 'la Réserve fédérale ne peut donc pas encore être satisfaite', la banque allemande prévoit de nouvelles hausses de taux de sa part.



A la suite de cette statistique, nourrissant donc les anticipations d'une remontée soutenue des taux d'intérêt, les rendements obligataires se sont tendus avec notamment un taux de référence à 10 ans américain en augmentation de quatre points de base à 3,75%.



Du côté des valeurs, les opérateurs ont salué la publication trimestrielle de la chaine hôtelière Marriott (+4%), mais délaissé celle du géant des sodas Coca-Cola (-1,7%), affectée par la vigueur du dollar et la persistance des pressions inflationnistes.



Sur le front des technologiques, Palantir s'est envolé de 21,2% après l'annonce du premier trimestre bénéficiaire de son histoire, tandis que Nvidia a grimpé de 5,4% sous l'effet de propos favorables de Bank of America.



Ford s'est replié de 0,9% après l'officialisation de son intention de supprimer 3800 postes en Europe, le constructeur automobile cherchant à alléger sa base de coûts en perspective du ralentissement économique à venir.





