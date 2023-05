Wall Street: clôture en ordre dispersé après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé une séance dominée par la parution des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Le Dow Jones a cédé 0,1% à 33531 points, mais le Nasdaq Composite a grimpé de plus de 1% à 12306 points.



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 4,9% en avril par rapport au même mois de 2022, un taux annuel au plus bas depuis avril 2021, et s'est établi à 5,5% hors énergie et produits alimentaires.



Malgré sa tendance au ralentissement, l'inflation restait 'obstinément élevée' du point de vue des économistes. 'S'il est vrai que le pic d'inflation est passé, sa décélération se fait à un rythme particulièrement lent', soulignait ainsi Commerzbank.



'Cela confirme notre point de vue selon lequel le problème de l'inflation n'est pas réglé et les spéculations du marché concernant d'éventuelles baisses de taux à moyen terme sont totalement déplacées', ajoutait la banque allemande.



Autre donnée de la séance, les stocks américains de pétrole brut ont augmenté de trois millions de barils la semaine passée, alors que les stocks d'essence ont diminué de trois millions et les réserves de produits distillés, de 3,2 millions.



Côté valeurs, Electronic Arts a reculé de 0,5% après l'annonce par l'éditeur de jeux vidéo d'une perte nette de 12 millions de dollars au titre de son dernier trimestre 2022-23, malgré les bonnes performances de son jeu FIFA.



Surtout, Airbnb a dévissé de 10,9% : l'annonce d'un premier bénéfice net sur un premier trimestre étant passé largement au second plan, la plateforme de locations de logements de courte durée ayant déçu sur ses prévisions.