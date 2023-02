Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: clôture en nette hausse dans l'attente du FOMC information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Wall Street s'est orienté à la hausse mardi, en attendant les conclusions de la Fed et après une nouvelle série de résultats d'entreprises. Le Dow Jones a avancé de 1,1% à 34086 points, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de près de 1,7% à 11585 points.



La tendance était animée par la saison des trimestriels qui battait son plein aux Etats-Unis. Si les sociétés dépassaient quasi-systématiquement les prévisions de bénéfices des analystes, ce n'était pas toujours le cas de leur chiffre d'affaires ou de leurs perspectives.



Caterpillar a ainsi lâché 5,3%, le constructeur d'équipements de chantier ayant dévoilé dans la matinée des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, pénalisés notamment par ses difficultés d'approvisionnement.



McDonald's a cédé lui 1,3% après des performances certes meilleures que prévu, mais aussi le lancement par la chaine de restauration rapide d'un avertissement concernant la persistance des pressions inflationnistes en 2023.



Ces publications en demi-teinte ont toutefois été éclipsées par d'autres jugées bien plus satisfaisantes de la part de Whirlpool (+1,3%), Pfizer (+1,4%), ExxonMobil (+2,2%), UPS (+4,7%) et General Motors (+8,3%).



En attendant les conclusions de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) ce mercredi, les opérateurs ont aussi pu prendre connaissance d'un indice de confiance des ménages américains en baisse et sous les attentes, à 107,1 en janvier.



'Les consommateurs semblent notamment moins optimistes concernant leurs perspectives en matière d'emploi', d'après Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique du Conference Board qui publie cet indice.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.