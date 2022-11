Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: clôture en léger repli avec Jim Bullard information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a globalement terminé en léger repli ce jeudi, affectée par les déclarations du président de la Fed de Saint-Louis: le Dow Jones a fini tout juste sous l'équilibre à 33546 points et le Nasdaq Composite a cédé plus de 0,3% à 11145 points.



Jim Bullard a en effet jeté un froid en déclarant, lors d'une conférence à Louisville (Kentucky), que la remontée significative des taux opérée cette année par la Fed n'avait pas permis de se rapprocher de l'objectif d'une inflation autour de 2%.



'Pour parvenir à un niveau suffisamment restrictif, les taux directeurs vont devoir être accrus davantage', a-t-il prévenu, amenant les investisseurs à conclure qu'il n'y aurait pas de pause immédiate dans les mesures de durcissement monétaire.



Ces déclarations ont pesé sur les obligations du Trésor, poussant mécaniquement leurs rendements à la hausse : le taux à dix ans s'est ainsi accru de huit points de base à 3,76% et celui à deux ans, de neuf points de base à 4,45%.



A ces propos se sont ajoutées de piètres données macroéconomiques, notamment l'indice d'activité manufacturière 'Philly Fed' qui s'est enfoncé à -19,4 en novembre contre -8,7 le mois dernier, alors que les économistes le voyaient remonter légèrement.



Par ailleurs, le Département du Commerce a fait état d'une contraction de 4,2% des mises en chantier de logements le mois dernier aux Etats-Unis, là où les permis de construire -censés préfigurer les mises en chantier futures - se sont tassés de 2,4%.



La morosité des investisseurs n'a pas empêché certaines valeurs de prendre le chemin de la hausse, à l'image de Macy's qui s'est envolée de 15%, la chaîne de grands magasins ayant surpassé les attentes des analystes sur son trimestre écoulé.



Cisco s'est adjugé 5% sur un BPA en augmentation de 5% au titre des trois premiers mois de son exercice 2022-23, alors que Nvidia a reculé de 1,5% sur fond d'un BPA divisé par deux au titre de son troisième trimestre comptable.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.