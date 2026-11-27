Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé dans le vert vendredi, à l'issue d'une semaine raccourcie qui a été marquée à la fois par une envolée des indices et par d'importantes ventes de titres technologiques.

Le Dow Jones a pris 1,18 %, l'indice Nasdaq, qui rassemble les poids lourds technologiques, a gagné 2,31 % et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 1,60 %.

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