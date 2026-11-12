Un panneau indiquant « Wall Street » devant la Bourse de New York (NYSE)

11 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a ‌terminé en hausse mercredi, le S&P 500 et le Nasdaq gagnant plus de 1% dans ​le sillage de résultats de CoreWeave qui ont contribué à apaiser les inquiétudes des investisseurs sur la pérennité de l'engouement pour l'intelligence artificielle, tandis que Nvidia s'est stabilisé après deux ​séances consécutives de fortes pertes.

L'indice Dow Jones a gagné 0,49%, ou 254,60 points, à 52.486,49 points. Le Standard & Poor's 500, plus ​large, a pris 98,45 points, soit 1,31% à ⁠7.619,38 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 400,31 points, soit ‌1,60% à 25.466,189 points.

Les actions de CoreWeave, malmenées ces dernières semaines, ont bondi de plus de 24,70% pour atteindre leur plus haut niveau intrajournalier ​depuis près de deux semaines.

Le ‌groupe a déclaré viser la rentabilité sur une base ajustée au ⁠premier semestre 2028, cherchant à rassurer les investisseurs sur la capacité d'une demande soutenue et des engagements de clients à soutenir son expansion largement financée par l'endettement.

L'amélioration du sentiment de ⁠marché a également profité ‌aux valeurs liées aux infrastructures de l'intelligence artificielle. Nebius Group et Applied ⁠Digital ont ainsi nettement progressé.

Nvidia a avancé après avoir vu s'évaporer environ 430 milliards ‌de dollars de capitalisation boursière au cours des deux précédentes séances, sur ⁠fond d'inquiétudes des investisseurs concernant la relation entre son directeur général Jensen ⁠Huang et une femme ‌d'affaires soupçonnée d'être une espionne chinoise.

Les actions américaines ont toutefois connu une forte volatilité ces ​derniers jours. Les investisseurs redoutent un renforcement ‌de la réglementation dans le secteur de l'intelligence artificielle après les larges victoires remportées par les démocrates lors des ​élections de mi-mandat américaines la semaine dernière.

Ces craintes, combinées aux interrogations sur le leadership de Nvidia, ont pesé sur l'un des principaux moteurs du marché haussier actuel.

Les ⁠marchés ont également été tiraillés entre le repli des prix du pétrole, perçu comme un facteur de soutien, et des données d'inflation élevées ayant provoqué une forte remontée des rendements obligataires américains.

Selon Thomas Martin, gérant de portefeuille senior chez Globalt à Atlanta, les investisseurs alternent rapidement entre optimisme et pessimisme vis-à-vis du thème de l'intelligence artificielle, contribuant à accentuer les ​fluctuations des marchés.

(Rédaction de Paris)