Wall Street: clôture en hausse, mais sur le fil

(CercleFinance.com) - A 48 heures de la fin du premier semestre, Wall Street a semblé manquer d'inspiration et de carburant. La journée de mercredi s'est terminée juste un peu mieux qu'elle n'avait commencé, mais les gains ne se sont pas montrés convaincants.



Le Dow Jones a grappillé 0,04% à 39.128, le S&P500 +0,16% à près de 5.478, et le Nasdaq Composite est parvenu à engranger environ +0,5% à 17.805. Sur le premier semestre, le S&P 500 affiche pour l'heure un bond de +15% et le Nasdaq, de près de +18%.



La hausse du jour du Nasdaq doit beaucoup à Mongo Db +6,7%, Tesla +4,8%, Amazon +3,9%, Dexcom +2,9%, Apple +2%. Mais les scores sont assez partagés, vu les replis de Paychex -6,1%, Qualcomm -2,4%, Zscaler -2%, AMD -1,7%.



Le 'S&P' a surtout profité de la flambée de 15,5% de FedEx (et dans son sillage son pair UPS, +2,8%), après la publication par le groupe de logistique de ses résultats de quatrième trimestre comptable, d'où est ressortie une hausse de 9,5% de son BPA ajusté.



En revanche, General Mills a perdu 4,6%, le groupe agroalimentaire ayant dévoilé des ventes trimestrielles inférieures aux attentes de Wall Street et dévoilé des perspectives jugées décevantes pour son nouvel exercice fiscal.



Dans l'actualité macroéconomique, on notera qu'après avoir augmenté de 2% en avril, les ventes de maisons neuves ont plongé de 11,3% aux Etats-Unis au mois de mai, pour s'établir à 619.000 en données annualisées et corrigées des variations saisonnières.





