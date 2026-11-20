Wall Street clôture en forte baisse sous l'effet d'une vague de ventes dans le secteur de l'IA ; le S&P 500 et le Dow Jones entrent en phase de correction

Les actions américaines ont poursuivi leur chute vendredi, et le S&P 500 ainsi que le Dow Jones ont tous deux confirmé leur entrée en phase de correction après l'échec retentissant de l'introduction en bourse d'Anthropic, exacerbant les inquiétudes concernant le secteur de l'IA qui avait alimenté la hausse boursière de cette année .

Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en forte baisse . Le Dow Jones et le S&P 500 se situent désormais à plus de 10 % en dessous de leurs plus hauts historiques de clôture , confirmant ainsi que les deux indices sont entrés en phase de correction .

Le S&P 500, indice de référence, a enregistré sa septième baisse consécutive, sa plus longue série de baisses depuis février 2020.

Les trois indices ont enregistré leurs plus fortes baisses hebdomadaires en pourcentage depuis avril 2025, lorsque le président américain Donald Trump avait annoncé son programme de droits de douane « Liberation Day », qui avait secoué les marchés.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, est passé en territoire négatif depuis le début de l’année.

« C’est clairement une journée difficile pour les marchés financiers, et à l’approche de la clôture de ce vendredi, la tendance semble s’accélérer dans une certaine mesure », a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez US Bank Wealth Management à Billings, dans le Montana. « Mais si l’on prend du recul pour évaluer les fondamentaux et le sentiment des investisseurs, c’est clairement ce dernier qui l’emporte aujourd’hui. »

« Le sentiment est toujours la force la plus puissante à court terme, tandis que les fondamentaux ont tendance à l’emporter à long terme », a ajouté M. Northey, faisant notamment référence à la vigueur de l’économie et aux résultats solides des entreprises.

L’ ANT.O , qui devait marquer les débuts spectaculaires d’Anthropic en tant que société cotée en bourse et permettre à celle-ci d’atteindre une capitalisation boursière pouvant aller jusqu’à 2 000 milliards de dollars, n’a pas réussi à susciter l’engouement jeudi. L’action a clôturé en hausse de 17,1 % par rapport à son prix d’offre de 83 dollars, l’enthousiasme pour le titre s’étant estompé au fil de la séance.

Lors de son deuxième jour en tant que société cotée en bourse, l’action d’Anthropic a enregistré une forte baisse.

L’introduction en bourse d’Anthropic, combinée à la publication des résultats trimestriels d’ NVDA.O de Nvidia, n’a pas réussi à dissiper les craintes concernant les risques liés à l’intelligence artificielle et aux dépenses colossales consacrées à cette technologie naissante.

« Nvidia a annoncé ce qui pourrait bien être l’un des meilleurs trimestres de l’histoire des résultats d’entreprise; ils ont tout fait comme il fallait », a déclaré Chuck Carlson, directeur général d’Horizon Investment Services à Hammond, dans l’Indiana. « Beaucoup de gens, moi y compris, considéraient dans une certaine mesure l’entrée en bourse d’Anthropic comme un événement décisif, mais cela n’a pas été le cas. »

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , qui a largement alimenté les hausses du marché boursier dans son ensemble ces derniers mois, avait progressé de pas moins de 106,6 % à la mi-juin . Cet élan s’est aujourd’hui essoufflé.

Les géants du cloud , Amazon AMZN.O et Meta META.O ont chuté.

Les entreprises de « néocloud » CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont également enregistré de lourdes pertes ce jour-là.

La vague de ventes dans le secteur technologique a entraîné une rotation vers des secteurs plus défensifs, tels que les biens de consommation courante .SPLRCS et la santé .SPXHC .

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 257,38 points, soit 3,59 %, pour clôturer à 6 918,45 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 1 225,05 points, soit 5,13 %, à 22 654,15. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 908,88 points, soit 1,85 %, pour s'établir à 48 188,18.

L'INFLATION ET LA FED AU CŒUR DE L'ACTUALITÉ

La gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook , a déclaré que le taux directeur de la banque centrale n'était pas suffisamment élevé pour faire face aux niveaux d'inflation.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés anticipent une probabilité quasi certaine d'une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed en décembre.

Un rapport issu de l'enquête de l'université du Michigan a montré que la confiance des consommateurs avait augmenté de 7,3 % après les élections.

Les chiffres des dépenses de consommation personnelles (PCE) de la semaine prochaine apporteront davantage de précisions sur l'orientation de la politique monétaire de la Fed, après la publication la semaine dernière d'un rapport sur l'inflation en octobre plus élevé que prévu.

Parmi les autres titres ayant fait parler d’eux, l’action Intuit INTU.O a chuté après que la société a revu à la baisse ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d’affaires et accepté de céder Mailchimp à Bending Spoons BSP.O pour environ 3,68 milliards de dollars, cinq ans après l’avoir acquise pour près de trois fois ce montant.

Le titre UnitedHealth UNH.N a progressé après que TD Cowen a relevé sa recommandation sur le titre , passant de « conserver » à « acheter ».

La vague de ventes liée à l’IA a également fait baisser le cours de l’action Caterpillar CAT.N , sur fond d’inquiétudes concernant l’affaiblissement de la demande pour ses équipements de production d’électricité et d’alimentation de secours.

Le bitcoin BTC= est passé sous la barre des 60 000 dollars, pesant sur les entreprises du secteur des cryptomonnaies, notamment Coinbase COIN.O , Strategy MSTR.O et Robinhood HOOD.O .