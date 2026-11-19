Wall Street clôture en forte baisse, l'entrée en bourse d'Anthropic n'ayant pas réussi à raviver l'engouement pour l'IA

Les actions américaines ont chuté jeudi, après que l'introduction en bourse colossale d'Anthropic n'a pas réussi à raviver l'enthousiasme en berne pour l'intelligence artificielle, la forte hausse initiale du cours de son action s'étant essoufflée.

L'action Anthropic a ouvert à 111,50 dollars et a rapidement grimpé jusqu'à 115 dollars, soit 38,6 % au-dessus du prix d'offre, mais a vu ses gains se réduire à 17,1 % à la fin de la séance.

Les trois principaux indices boursiers américains ont tous reculé d’au moins 2 %, l’indice de référence S&P 500 enregistrant sa sixième séance consécutive de baisse.

Le S&P 500 était en passe d’enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2025.

L'entrée en bourse d'Anthropic ANT.O , la plus importante introduction en bourse jamais enregistrée , a été fixée mercredi soir à 83 dollars par action et était largement considérée comme le prochain obstacle majeur à franchir pour le secteur de l'IA. Le titre a ouvert peu avant midi. Après que la capitalisation boursière de la société a brièvement dépassé les 2 000 milliards de dollars, son élan a commencé à s'essouffler .

"L’introduction en bourse d’Anthropic attire énormément l’attention", a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital à Saint-Louis, dans le Missouri. "Cet argent vient de quelque part; les investisseurs modifient leur portefeuille pour y intégrer Anthropic, je ne tirerais donc pas de conclusions hâtives du comportement boursier d’aujourd’hui, qu’il soit à la hausse ou à la baisse."

Malgré tout, l’enthousiasme de Jed Ellerbroek pour le secteur de l’IA s’est quelque peu émoussé.

"Mes prévisions concernant la croissance des dépenses d’investissement dans les centres de données se sont quelque peu revues à la baisse au cours des deux derniers mois", a-t-il ajouté. "La situation de crise chez Nvidia est un facteur important. Les élections de mi-mandat ont également eu un impact."

"La construction des centres de données va coûter plus cher et s’effectuer plus lentement."

L'action d'Advanced Micro Devices AMD.O a chuté de 7,7 % après que le site d'investigation Hunterbrook a révélé que son fonds affilié, Hunterbrook Capital, avait pris une position courte sur le titre.

La plupart des valeurs technologiques ont perdu du terrain, Micron MU.O et Broadcom AVGO.O reculant toutes deux de 2,1 %.

Nvidia NVDA.O a reculé de 3,3 %, enregistrant ainsi sa sixième séance consécutive de baisse, les prévisions de chiffre d’affaires optimistes du fabricant de puces n’ayant guère contribué à redresser le moral des investisseurs.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a clôturé en baisse de 2,4 % sur la journée.

Les sociétés de néocloud CoreWeave CRWV.O ont chuté de 6,1 % et Nebius NBIS.O a reculé de 9,4 %.

L'ensemble du secteur technologique .SPLRCT a terminé en baisse de 1,9 %.

Du côté des autres titres, l'action Palo Alto Networks PANW.O a bondi de 6,4 % après que la société de cybersécurité a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2027.

Walmart WMT.O a reculé de 1,0 % après la publication par le géant de la grande distribution de prévisions de ventes annuelles décevantes.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 1 101,11 points, soit 2,19 %, à 49 097,06, le S&P 500 .SPX a perdu 147,80 points, soit 2,02 %, à 7 175,83 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 550,68 points, soit 2,25 %, à 23 879,20.

L'ATTENTION SE TOURNE VERS LA FED

Suite à la publication mercredi du compte-rendu de la réunion de politique monétaire d’octobre de la Réserve fédérale américaine, les investisseurs réévaluent leurs anticipations concernant les prochaines décisions de taux.

Le compte-rendu a révélé une volonté de maîtriser l’inflation avant même la publication récente des indices des prix à la consommation et à la production, qui ont montré une intensification des pressions sur les prix.

Les marchés financiers anticipent actuellement une probabilité de 96,4 % d’une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de décembre de la banque centrale, avec une faible chance d’une hausse « géante » de 50 points de base, selon l’outil FedWatch du CME.

La semaine prochaine, le ministère du Commerce devrait publier son rapport sur les dépenses de consommation des ménages (PCE), qui comprend l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed, l’indice des prix PCE. Les analystes s’attendent à ce que ce rapport fasse état d’une inflation sous-jacente en glissement annuel de 3,2 %, bien au-dessus de l’objectif annuel de 2 % fixé par la banque centrale.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 4,37 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a dénombré 21 nouveaux plus-hauts et 796 nouveaux plus-bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 057 titres ont progressé et 3 756 ont reculé, les titres en baisse étant 3,55 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré un nouveau plus haut sur 52 semaines et 18 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 34 nouveaux plus hauts et 529 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 20,83 milliards d'actions, contre une moyenne de 19,00 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.