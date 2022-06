Wall Street: clôture en berne sur un indicateur de confiance information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Après un début de séance hésitant, la Bourse de New York a finalement reculé sensiblement ce mardi : en clôture, le Dow Jones a lâché près de 1,6% à 30947 points, et le Nasdaq Composite a dévissé de près de 3% à 11182 points.



'La baisse de la confiance des consommateurs américains a éclipsé l'optimisme à propos de la réouverture en Chine', explique Wells Fargo, faisant référence à l'indice de confiance du Conference Board retombé à un plus bas de 16 mois.



L'indice calculé par l'organisation patronale a en effet reculé de 4,5 points ce mois-ci pour revenir à 98,7 : si la composante de la situation actuelle n'a que très légèrement baissé, celle des anticipations a chuté à un nouveau plus bas depuis mars 2013.



Lynn Franco, la directrice de la recherche économique du Conference Board, expliquait cette faiblesse par la préoccupation grandissante des ménages au sujet de l'inflation, tout particulièrement en ce qui concerne les prix de l'essence et de l'alimentation.



Ces données confirmaient le scénario d'un net ralentissement d'économie. 'Que nous entrions en récession ou non, le ralentissement attendu de l'activité et la volatilité continue des marchés en donnent en tout cas l'impression aux investisseurs', soulignait un trader.



Du côté des valeurs, Nike a chuté de 7% après une publication trimestrielle qualifiée de 'brouillonne' par les analystes, ayant notamment fait apparaître de grandes disparités dans les performances du fournisseur d'articles de sport selon les régions.



Morgan Stanley s'est par contre adjugé 1%, suite à l'annonce par la banque d'affaires d'une augmentation de 11% de son dividende et de la mise en place d'un programme de rachat d'actions de 20 milliards de dollars.



La vigueur relative des cours du pétrole, avec un baril de WTI en progression de 1,9% à 111,7 dollars, a permis à des valeurs énergétiques de tirer leur épingle du jeu, à l'instar de Chevron qui a gagné 1,6% et d'ExxonMobil qui a pris 2,7%.