Wall Street: clôture en berne après le verdict du FOMC information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - Wall Street a clôturé dans le rouge mercredi, au terme d'une séance dominée par le verdict de la Fed à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire (FOMC) : le Dow Jones a perdu 0,8% à 33414 points, et le Nasdaq Composite, près de 0,5% à 12025 points.



Sans grande surprise, la banque centrale des Etats-Unis a décidé d'une nouvelle hausse de ses taux directeurs de 0,25%, 'les ramenant à leur plus haut niveau en 16 ans dans un contexte de marché du travail vigoureux', d'après Wells Fargo.



Cette dernière note toutefois que le comité a adouci son libellé sur les futures hausses de taux en abandonnant sa déclaration de mars selon laquelle il 'prévoit qu'un resserrement supplémentaire de la politique pourrait être approprié'.



'Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la décision de juin serait principalement motivée par les données entrantes et les effets du resserrement monétaire cumulé', poursuit la banque californienne.



Or, les données macroéconomiques du jour, illustrant dans l'ensemble une certaine résilience de l'économie américaine, semblaient plutôt ouvrir la porte à une poursuite de la politique de hausses de taux.



En effet, le secteur privé des Etats-Unis a généré 296.000 emplois en avril, un chiffre largement supérieur aux attentes et aux 142.000 du mois précédent, selon l'enquête mensuelle publiée par le cabinet ADP.



De même, l'indice PMI composite de l'activité globale a été pratiquement confirmé à 53,4 en définitive pour le mois écoulé, un plus haut depuis mai 2022, et l'indice ISM des services a progressé à 51,9 contre 51,2 en mars.



Du côté des valeurs, les opérateurs ont salué les trimestriels de Criteo (+5,3%) et de Kraft Heinz (+2%), mais ont sanctionné ceux de Yum! Brands (-3,9%), d'AMD et de Starbucks (-9,2% chacun) et surtout d'Estée Lauder (-17,3%).