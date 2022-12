Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: clôture en berne après la conclusion du FOMC information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Wall Street a clôturé en berne mercredi, au terme d'une séance dominée par la conclusion de la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) : le Dow Jones a cédé 0,4% à 33966 points, et le Nasdaq Composite, près de 0,8% à 11171 points.



La banque centrale américaine a décidé à l'unanimité de relever ses taux d'une ampleur largement attendue de 50 points de base pour porter le taux directeur à 4,25-4,5%, marquant ainsi un ralentissement après plusieurs hausses de 75 points de base.



'Lors de sa conférence de presse, le président Jerome Powell a adopté un ton plus belliciste, affirmant que le marché du travail restait 'extrêmement tendu' et que la Fed 'maintiendrait le cap jusqu'à ce que le travail soit terminé',' souligne cependant Wells Fargo.



La Fed a ainsi manifesté sa volonté de poursuivre ses hausses de taux pour combattre l'inflation, et ce malgré de nouvelles données parues dans la matinée ayant confirmé qu'une décrue progressive de l'inflation était en train de s'amorcer.



Le Département du Travail a en effet annoncé que les prix à l'importation des Etats-Unis avaient baissé de 0,6% le mois dernier, après une baisse de 0,4% en octobre. Hors produits pétroliers (-2,8%), ils s'étaient tassés de 0,4% en novembre.



Sur le marché pétrolier, le baril de brut léger américain a gagné 2,7% à 77,4 dollars malgré l'annonce d'une hausse des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis, selon les données de l'Administration d'information sur l'énergie (EIA).



Du côté des valeurs, Delta Airlines a grimpé de 2,7% après que la compagnie aérienne d'Atlanta a rehaussé ses fourchettes-cibles pour le trimestre en cours et fixé des objectifs financiers optimistes pour l'année prochaine.



Best Buy a par contre abandonné 3,9%, BofA ayant abaissé son conseil de 'neutre' à 'sous-performance' sur le titre du distributeur de matériel électronique, essentiellement en raison d'une révision à la baisse de ses prévisions de résultats.