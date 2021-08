Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : clôture en berne après des données mitigées information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Wall Street a fini la séance globalement en berne dans le sillage d'une série d'indicateurs mitigés sur l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis. Le Dow Jones a reculé de 0,9% à 34793 points, tandis que le Nasdaq Composite a grappillé 0,1% à 14781 points. Comme lundi, les investisseurs ont pris connaissance dans la matinée de plusieurs statistiques contrastées laissant planer le doute sur la vigueur de la reprise de l'économie américaine et sur la réponse que la Fed compte y apporter. Selon les derniers indicateurs, le secteur privé américain n'a créé que 330.000 emplois en juillet d'après le cabinet ADP, soit bien moins que prévu, une déception qui semble écarter la menace imminente d'un changement de politique de la Fed. Mais cette nouvelle a été tempérée par l'indice ISM du secteur tertiaire, qui a grimpé de quatre points pour atteindre un niveau record de 64,1 et dénote ainsi une vive accélération de la croissance dans les services. Les investisseurs vont donc continuer à surveiller de près les indicateurs conjoncturels, en particulier le rapport sur l'emploi de vendredi qui pourrait les aider à se faire une idée du calendrier du ralentissement des achats d'obligations de la Fed. Du côté des valeurs, GM a décroché de 8,9% en dépit du relèvement de ses prévisions de résultats pour 2021 après un deuxième trimestre 'solide', marqué notamment par des gains de parts de marché dans le segment des pickups grand format. Kraft Heinz a cédé de son côté 5,1% après avoir dévoilé au titre du deuxième trimestre un BPA ajusté en repli de 2,5% à 78 cents pour des revenus quasi-stables (-0,5%) à 6,6 milliards (-2,1% en organique) grâce à l'international et au Canada. Enfin, Lyft a plongé de 10,6% après avoir publié mardi soir le premier bénéfice opérationnel de son histoire, une performance néanmoins accompagnée de perspectives jugées décevantes pour le trimestre en cours.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.