Wall Street clôture en baisse, surmonte le choc Nvidia

Des passants devant la façade de la Bourse de New York, le 10 novembre 2026. ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé en baisse jeudi, happée par les déboires du géant des puces Nvidia après la démission de son patron Jensen Huang, sans pour autant céder à la panique.

L'indice Nasdaq - qui rassemble les valeurs technologiques - a perdu 0,39 %, l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,35 % et le Dow Jones a lâché 0,36 %.

Nasdaq