Wall Street clôture en baisse, mais parvient à limiter ses pertes

Un opérateur à la Bourse de New York le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en léger repli lundi, parvenant à contenir ses pertes malgré des inquiétudes autour du développement de l'intelligence artificielle (IA).

Le Dow Jones a perdu 0,29%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a reculé de 0,56% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,48%.

Nasdaq