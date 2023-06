Wall Street: clôture des indices en ordre dispersé mercredi information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 07:43

(CercleFinance.com) - Les indices actions américains ont fini en ordre dispersé mercredi, appréhendant de nouveaux chiffres d'inflation prévus en fin de semaine. Le Dow Jones a reculé d'environ 0,2% à 33853 points, mais le Nasdaq Composite a pris près de 0,3% à 13592 points.



Les investisseurs se montraient prudents avant l'annonce de la mesure préférée de l'inflation de la Réserve fédérale, l'indice des prix dit 'PCE', alors que la banque centrale américaine n'a cessé de prévenir de nouvelles hausses de taux d'ici à la fin de l'année.



'Les banquiers centraux ont adopté un ton belliciste lors du forum de la BCE à Sintra cette semaine, suggérant que les taux n'ont pas encore culminé et que des réductions ne sont pas prévues avant un certain temps', soulignait plus largement Capital Economics.



Ce dernier notait toutefois des différences de ton, la BCE et la Banque d'Angleterre ayant semblé plus préoccupées par les spirales salaires-prix que la Fed, laissant penser que les taux en Europe resteront plus élevés plus longtemps qu'aux États-Unis.



S'agissant des valeurs, Nvidia a reculé de 1,8% sur des informations du Wall Street Journal selon lesquelles l'administration américaine envisagerait de limiter les exportations de puces pour l'intelligence artificielle vers la Chine.



Regeneron a perdu 2,2%, pénalisé par des propos de Canaccord Genuity qui a dégradé sa recommandation sur le titre du laboratoire pharmaceutique de 'achat' à 'conserver', en raison de perspectives abaissées pour son produit-phare Eylea.



Enfin, General Mills a décroché de 5,1% après des résultats décevants du groupe agroalimentaire au titre de son dernier trimestre 2022-23, qui n'ont pas été éclipsés par l'annonce d'un relèvement de son dividende trimestriel.