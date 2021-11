Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : clôture des indices en ordre dispersé mardi information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé dans le désordre mardi, sur fond de tensions sur les rendements obligataires suite à la reconduction de Jerome Powell à la tête de la Fed. Le Dow Jones a pris plus de 0,5% à 35814 points, mais le Nasdaq Composite a cédé 0,5% à 15775 points. La hausse des taux longs - de six points de base à 1,68% sur le taux à 10 ans - a relancé les craintes sur un renchérissement du coût du financement des entreprises et a poussé les investisseurs à réagir encore plus défavorablement aux données décevantes du jour. La croissance de l'activité ralentit en effet en novembre dans le secteur privé aux Etats-Unis, sous l'effet des pénuries de main-d'oeuvre et de matériel, au vu de l'indice PMI composite d'IHS Markit en repli à 56,5 en estimation flash, contre 57,6 en octobre. Parmi les hausses notables, GE a gagné 1% dans le sillage d'une recommandation favorable de Morgan Stanley qui a repris la couverture du titre du conglomérat industriel à 'surpondérer', tandis que Jefferies a entamé un suivi à 'conserver'. Best Buy a chuté de plus de 12% après avoir relevé sa prévision de croissance annuelle à l'occasion de sa publication trimestrielle, le distributeur d'électronique grand public ayant néanmoins livré des perspectives décevantes pour la saison de Noël. Parmi les autres publications du jour, les opérateurs ont délaissé les trimestriels du fournisseur d'équipements médicaux Medtronic (-3%) et du fabricant de semi-conducteurs Analog Devices (-2%), mais acclamé ceux du distributeur Dollar Tree (+9%).

