Wall Street: clôture des indices en ordre dispersé

(CercleFinance.com) - Les indices actions américains ont terminé en ordre dispersé mardi, dans l'attente de nouvelles indications sur l'inflation les jours suivants. Le Dow Jones a cédé moins de 0,3% à 32161 points, mais le Nasdaq Composite s'est adjugé près de 1% à 11738 points.



Ce dernier indice est parvenu à profiter de rachats à bon compte, la perte d'un quart de sa valeur par rapport aux plus hauts historiques de novembre dernier, ayant semblé offrir aux investisseurs des opportunités d'achat intéressantes.



Leur retour sur les valeurs technologiques a été favorisé par une relative embellie sur le compartiment obligataire, avec un rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans qui a reflué à 2,99% après avoir testé les 3,20% lundi.



Une certaine prudence a néanmoins prévalu avant la publication, mercredi, des prix à la consommation aux Etats-Unis pour avril, des chiffres qui pourraient faire évoluer les attentes quant au calendrier des hausses de taux de la Fed.



'La guerre en Ukraine puis les confinements en Chine sont venus rajouter une pression supplémentaire à une dynamique de prix déjà lancée à pleine vitesse', soulignait à ce sujet Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Côté valeurs, Pfizer a gagné près de 1,7% alors que le géant pharmaceutique a fait part d'un accord pour l'acquisition de Biohaven, fabricant d'un traitement contre la migraine, moyennant une contrepartie totalisant environ 11,6 milliards de dollars.



Mondelez a cédé environ 0,5%, malgré un relèvement par le groupe agroalimentaire de son objectif de croissance organique à long terme du chiffre d'affaires net à entre 3 et 5%, par rapport à une prévision précédente de 'plus de 3%'.





