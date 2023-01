Wall Street: clôture des indices actions en ordre dispersé information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - Les indices actions américains ont achevé en ordre dispersé cette première séance d'une semaine qui verra notamment le lancement de la saison des résultats : le Dow Jones a cédé plus de 0,3% à 33518 points, mais le Nasdaq Composite a gagné plus de 0,6% à 10636 points.



Comme traditionnellement, le bal des publications trimestrielles sera ouvert, vendredi prochain, par plusieurs grands établissements bancaires américains, tels que JPMorgan Chase, Bank of America ou Citigroup.



La fin de la semaine verra aussi la publication de données macroéconomiques pouvant retenir l'attention, à commencer par l'inflation aux Etats-Unis pour décembre, surveillée de près dans l'optique de la politique monétaire de la Fed.



Plus globalement, les investisseurs seront attentifs à la tendance des prochaines semaines : d'après S&P Dow Jones Indices, lorsque le S&P 500 progresse au mois de janvier, il s'inscrit en hausse sur l'ensemble de l'exercice dans plus de 71% des cas.



Côté valeurs, Abercrombie s'est envolé de 8,7% suite à une révision à la hausse par la chaine de vêtements de ses objectifs pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2022, après une fin d'année qualifiée de réussie.



L'action Uber s'est échangée elle aussi en forte hausse (+3,8%), portée par une note de Jefferies, qui a initié un suivi du titre à l'achat, soulignant le marché potentiel gigantesque dont dispose le groupe basé à San Francisco.



Moderna a pris 2%, la société de biotechnologies ayant fait état de ventes de vaccins contre la Covid-19 d'environ 18,4 milliards de dollars en 2022, et réitéré sa prévision de ventes minimales pour ce vaccin d'environ cinq milliards en 2023.



En revanche, Macy's a décroché de 7,7%, le groupe de grands magasins ayant déclaré vendredi soir avoir connu une fin d'année en demi-teinte, le conduisant à tabler désormais sur le bas de ses objectifs de ventes.