Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: clôture des indices actions en ordre dispersé information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Les indices actions de Wall Street ont clôturé en ordre dispersé jeudi au gré des indicateurs économiques et des résultats d'entreprises : le Dow Jones s'est adjugé 0,6% à 32033 points, mais le Nasdaq Composite a reculé de 1,6% à 10793 points.



Les marchés ont clairement éprouvé des difficultés à assimiler les statistiques contradictoires dévoilées dans la matinée, dont le PIB des Etats-Unis qui s'est redressé de 2,6% au troisième trimestre en rythme annualisé, selon une toute première estimation.



Cette augmentation meilleure que prévu 'est principalement attribuable à la hausse des exportations et des dépenses de consommation, qui a été partiellement contrebalancée par une baisse de l'investissement dans le logement', selon le Département du Commerce.



Ce chiffre est venu a priori freiner les récents espoirs d'un ralentissement significatif des hausses de taux de la Fed, mais l'indice des prix PCE 'core', à encore +4,5%, semblait au contraire susceptible de l'encourager dans la voie du durcissement monétaire.



Autres données parues dans la matinée, le Département du Commerce a fait état d'une progression de 0,4% des commandes de biens durables en septembre, et les inscriptions aux allocations chômage ont un peu augmenté à 217.000 la semaine passée.



Du côté des entreprises, les nombreux résultats publiés ont plutôt alimenté un sentiment positif, avec une préférence évidente pour les valeurs les plus 'traditionnelles' comme Caterpillar (+7,7%), McDonald's (+3,3%), Honeywell (+3,3%) et Merck (+1,3%).



Meta Platforms a par contre dévissé de près de 25% au lendemain de trimestriels mitigés, surtout marqués par une explosion des investissement liés au 'métavers' et l'IA, 'des coûts bien réels pour des rendements qui restent encore très virtuels' selon BofA.