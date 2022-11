Wall Street: clôture déprimée par Jerome Powell information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a fini nettement en berne une séance dominée par un nouveau tour de vis monétaire de la part de la Fed : le Dow Jones a perdu plus de 1,5% à 32148 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché près de 3,4% à 10525 points.



A l'issue de sa réunion, le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) a en effet décidé à l'unanimité de relever de 75 points de base ses taux directeurs, une décision qui était largement attendue par les investisseurs.



Ces derniers semblent toutefois avoir été surpris par le ton assez offensif adopté par le président de la Fed, Jerome Powell, lors de sa conférence, position qui tranchait avec une posture plutôt accommodante qui ressortait du communiqué de presse.



'Il a renforcé les attentes selon lesquelles le rythme des hausses de taux pourrait ralentir 'dès la prochaine réunion', mais a déclaré qu'il serait prématuré de faire une pause car il y a 'du chemin à parcourir' jusqu'à l'objectif d'inflation de 2%', pointe Wells Fargo.



'Powell a également noté que le taux d'intérêt terminal sera très probablement plus élevé que prévu précédemment, car des données solides et une inflation tenace augmentent la nécessité de nouvelles hausses de taux', poursuit la banque californienne.



D'ailleurs, la dernière enquête du cabinet ADP a montré que le secteur privé américain a généré 239.000 emplois en octobre, un nombre nettement supérieur au consensus, après les 192.000 créations enregistrées en septembre.



Les résultats ont en outre continué d'animer le marché, comme ceux de la chaîne de pharmacies CVS Health (+2,3%) qui a dépassé le consensus sur son troisième trimestre et revu à la hausse ses objectifs annuels pour la seconde fois consécutive.



Parmi les autres publications trimestrielles de la séance, les opérateurs ont aussi salué celles de Mondelez (+1,1%) et d'Electronic Arts (+1,9%), mais ont largement sanctionné celles d'Estée Lauder (-8,1%) et de Paramount Global (-12,4%).