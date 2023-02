Wall Street: clôture de la semaine en ordre dispersé information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé vendredi, sur fond de persistance des craintes inflationnistes : le Dow Jones a gagné 0,4% à 33827 points, mais le S&P 500 a cédé 0,3% à 4079 points et le Nasdaq Composite, 0,6% à 11787 points.



Les marchés d'actions américains ont ainsi bouclé globalement la semaine de façon assez mitigée, puisque sur les cinq séances, le Dow s'est effrité de 0,1% et le S&P de 0,3% alors que le Nasdaq est parvenu à grignoter 0,6%.



Des prix à l'importation plutôt rassurants, avec un reflux de 0,2% en janvier, n'ont pas dissipé les craintes d'une persistance de l'inflation qui inciterait la Fed à agir, cette statistique ayant suivi plusieurs indicateurs témoignant de risques inflationnistes plus tôt dans la semaine.



'Le niveau élevé des anticipations d'inflation à un horizon de 12 mois laisse penser qu'il pourrait s'avérer difficile de ramener rapidement l'inflation de base vers son objectif', estimait Bank of America, qui craignait aussi un 'atterrissage brutal' de l'économie.



Cette inquiétude pour l'activité a d'ailleurs plutôt été confortée par la publication, en début de séance, d'un indice des indicateurs avancés du Conference Board en baisse de 0,3% en janvier, au niveau prévu par le consensus.



'Le Conference Board s'attend toujours à ce que le niveau élevé de l'inflation, la remontée des taux d'intérêt et la contraction des dépenses des consommateurs fassent plonger l'économie en récession cette année', assurait l'organisation patronale.



Côté valeurs, Deere a grimpé de 7,5% après la présentation de résultats trimestriels meilleurs que prévu, portés par la vigueur de la demande pour ses machines agricoles, et un relèvement de ses prévisions annuelles.



Applied Materials a fini à l'équilibre au lendemain de la publication par l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs, d'un BPA ajusté et de revenus en hausse de 7% au titre de son premier trimestre 2022-23.