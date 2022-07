Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: clôture dans le vert avec Tesla information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Malgré des indicateurs économiques peu rassurants, Wall Street a fini la séance de jeudi dans le vert, aidé par les résultats de Tesla : le Dow Jones a gagné 0,5% à 32037 points, tandis que le Nasdaq Composite a avancé de près de 1,4% à 12060 points.



Les statistiques du jour n'ont pas offert beaucoup de motifs d'espoir, l'indice mesurant l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie s'étant ainsi enfoncé encore un peu plus dans la zone rouge en juillet, à -12,3 contre -3,3 en juin.



L'indice des indicateurs avancés américains, un baromètre censé préfigurer l'évolution de la conjoncture économique, a quant à lui baissé pour le quatrième mois d'affilée en juin, ce qui suggérait que la croissance était en train de décélérer.



Pour Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique de l'organisme, cet indice 'met en lumière un risque accru de récession aux Etats-Unis, notamment en raison du pessimisme affiché par les consommateurs quant à leur situation future'.



Ces données, confirmant le ralentissement de la première économie du monde, renforçaient le scepticisme grandissant au sujet de la capacité de la Réserve fédérale à lutter efficacement contre l'inflation sans trop affecter la croissance.



Côté valeurs, Tesla a grimpé de 9,8%, le constructeur de voitures électriques de luxe ayant fait part de résultats trimestriels supérieurs aux attentes malgré un contexte opérationnel difficile du fait des confinements chinois.



Parmi les autres publications, les investisseurs ont salué celle de Philip Morris (+4,3%), accompagnée d'un relèvement de prévisions, mais délaissé celles de Travelers (-0,8%), de Dow (-2,2%), et lourdement sanctionné celle d'AT&T (-7,6%).





