Wall Street : clôture dans le vert après Janet Yellen

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé positivement mardi, une séance dominée par l'audition au Sénat de Janet Yellen, la nouvelle Secrétaire au Trésor. Le Dow Jones a gagné 0,4% à 30930 points, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1,5% à 13197 points. 'L'ancienne présidente de la Fed a discuté du plan de relance de 1900 milliards et a répondu aux questions de la commission des finances sur le déficit fédéral, les changements fiscaux potentiels et les programmes de prêts d'urgence de la Fed', résume Wells Fargo. La séance a aussi été marquée par plusieurs publications de résultats, comme celle de Goldman Sachs dont l'action a reculé de 2,3%, en dépit d'un bénéfice net trimestriel plus que doublé et dépassant assez largement le consensus de marché. Bank of America a cédé de son côté 0,8% après avoir dévoilé un bénéfice net en baisse de 21% à 5,5 milliards de dollars au titre du trimestre écoulé, soit 59 cents par action, un BPA néanmoins supérieur à l'estimation moyenne des analystes. Halliburton a perdu 1% malgré la présentation d'un bénéfice net ajusté en hausse séquentielle de 60% à 160 millions de dollars au titre du quatrième trimestre 2020, soit 18 cents par action, un BPA dépassant le consensus. En dehors des publications trimestrielles, on notera que Tesla a poursuivi sa course à la hausse avec un gain de 2,2%, dans la foulée d'un relèvement d'objectif de cours de la part des analystes de Jefferies.

