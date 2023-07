Wall Street: clôture dans le vert aidée par la Chine information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 07:12

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a signé des gains vigoureux mardi, encouragée par des nouvelles favorables en provenance d'Asie : le Dow Jones s'est adjugé plus de 0,9% à 34261 points et le Nasdaq Composite, plus de 0,5% à 13761 points.



'Les marchés en Chine continuaient de rebondir cette nuit, avec l'annonce d'un prolongement des aides au secteur immobilier et la perspective de nouveaux soutiens à l'économie', soulignait IG France avant l'ouverture.



Une certaine confiance prévalait aussi à la veille de l'inflation américaine, attendue par les économistes en ralentissement à son plus bas rythme annuel depuis plus de deux ans, ce qui pourrait inciter la Fed à se montrer plus accommodante pour les marchés.



IG France pensait d'ailleurs que des membres de la Fed devant prendre la parole cette semaine devraient se montrer positifs quant à l'inflation et 'pourraient de plus en plus suggérer que les hausses de taux devraient être bientôt terminées'.



Les investisseurs devraient aussi se montrer attentifs à une première salve de résultats trimestriels aux Etats-Unis, principalement vendredi, salve qui sera dominée par plusieurs grands établissements financiers comme JPMorgan Chase.



Ce dernier s'est d'ailleurs adjugé 1,5% en Bourse ce mardi, à la faveur d'un relèvement de recommandation chez Jefferies de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours remonté de 11% à 165 dollars, dans le cadre d'une note sectorielle.



Toujours du côté des valeurs, Boeing a grimpé de 2,5% sur l'annonce par l'avionneur qu'il a livré un total de 136 appareils commerciaux au cours du deuxième trimestre (dont 103 de modèle 737, huit 767, cinq 777 et vingt 787).