Wall Street: clôture dans le rouge après l'ISM des services information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé dans le rouge mardi, en réaction à un solide indicateur d'activité dans le secteur américain des services. Le Dow Jones a reculé de plus de 0,5% à 31145 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est replié de plus de 0,7% à 11545 points.



L'indice ISM non manufacturier, issu d'une enquête réalisée auprès des directeurs d'achats issus du secteur tertiaire, a progressé de 0,2 point pour atteindre 56,9 en août, alors même que les économistes prévoyaient un repli.



Cet indicateur est venu contredire l'indice PMI composite de S&P Global, qui est ressorti à 44,6 en août après 47,7 en juillet, une baisse d'un mois sur l'autre tirée par la composante des services, passée de 47,3 à 43,7.



Les opérateurs ont semblé accordé plus de crédit à l'indice ISM qui a montré qu'il n'y avait pas encore de ralentissement net de l'économie américaine, et donc confirmé que la Fed va rester engagée sur la voie de ses hausses de taux.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'est tendu de 15 points de base à 3,34%, son plus haut de la mi-juin, tandis que celui à deux ans a grimpé de 11 points de base à 3,50%.



Du côté des valeurs, CVS Health a cédé 0,7% alors la chaine de pharmacies a conclu un accord pour l'acquisition de Signify Health (+1,1%) pour une valeur totale de transaction d'environ huit milliards de dollars.



Verizon a perdu 0,5% malgré la décision par le conseil d'administration de l'opérateur télécoms de verser un dividende trimestriel de 65,25 cents par action, soit une hausse de 1,25 cent, marquant une 16e année consécutive d'augmentation.