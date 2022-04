Wall Street: clôture dans le rouge après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York, initialement bien orientée, a basculé dans le rouge pour finir sur des replis de l'ordre de 0,3% pour le Dow Jones (à 34220 points) et le Nasdaq Composite (à 13372 points), au terme d'une séance placée sous le signe de l'inflation.



Après une hausse de 0,8% en février, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté comme prévu de 1,2% en mars en rythme séquentiel, mais seulement de 0,3% hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles.



Par rapport à mars 2021, l'indice des prix américain a augmenté de 8,5% en brut et de 6,5% hors éléments volatils, des taux en accélération par rapport à ceux affichés il y a un mois, et conformes aux pronostics de Jefferies.



'À moins que le prix du pétrole n'augmente à nouveau fortement, cela pourrait être le pic. Même dans ce cas, cependant, l'inflation ne devrait pas baisser rapidement. La Fed reste donc sous pression', réagissait-on chez Commerzbank.



La prudence a aussi dominé dans l'attente du démarrage, cette semaine, de la saison des résultats au titre du premier trimestre, avec en particulier ceux de banques telles que JP Morgan Chase, Citigroup et Goldman Sachs.



Pour l'heure, Boeing a grappillé 0,7% après l'annonce par l'avionneur qu'il a vendu un total de 95 appareils commerciaux au cours des trois premiers mois de l'année, soit 86 modèles 737, un modèle 747, cinq modèles 767 et trois modèles 777.