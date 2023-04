Wall Street: clôture dans le rouge après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 07:25

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé dans le rouge mercredi, au terme d'une séance dominée par des chiffres mitigés sur l'inflation aux Etats-Unis : le Dow Jones a cédé 0,1% à 33646 points, tandis que le Nasdaq composite a lâché plus de 0,8% à 11929 points.



La hausse des prix à la consommation a continué sa décélération en mars, s'établissant à +5% en rythme annuel, à comparer à +6% le mois précédent, mais hors alimentation et énergie, la hausse a au contraire accéléré de 0,1 point à +5,6%.



'Non seulement les prix volatils de l'énergie ont chuté de façon notable, mais il y a aussi eu un certain ralentissement dans la catégorie importante du logement. Du point de vue de la Fed, les données vont donc dans la bonne direction', réagissait-on chez Commerzbank.



'Bien que l'inflation annualisée soit à son plus bas niveau depuis septembre 2021, 5% est bien loin de l'objectif de 2% de la Fed, il reste donc encore du chemin à parcourir', jugeait toutefois Srijan Katyal, global head of strategy & trading services chez ADSS.



'De nombreux analystes estiment que la Fed augmentera à nouveau ses taux d'intérêt lors de la réunion de mai avant de faire une pause potentielle', commentait Wells Fargo, qui pointait aussi la parution, en cours de séance, des minutes de la réunion de mars.



Dans l'actualité des valeurs, American Airlines a dévissé de 9,2%, la compagnie ayant déçu avec ses prévisions financières pour le premier trimestre 2023, avec un BPA ajusté entre 0,01 et 0,05 dollar alors qu'elle l'attendait globalement au point mort précédemment.



Procter & Gamble a su se hisser dans le vert (+0,3%) au lendemain d'une augmentation de 3% du dividende trimestriel du groupe de produits de consommation courante, maison-mère notamment des marques Ariel, Duracell et Pampers.



ConocoPhillips a grappillé 0,7% après une réunion à l'occasion de laquelle la compagnie pétro-gazière a indiqué prévoir plus de 115 milliards de dollars de free cash-flows disponibles pour des distributions sur les dix prochaines années.