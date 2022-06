Wall Street: clôture dans le rouge à la suite de l'ISM information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Wall Street a reculé modérément mercredi en réaction à un indicateur économique qui a ravivé le scénario d'une accélération du resserrement monétaire. Le Dow Jones a perdu plus de 0,5% à 32813 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,7% à 11994 points.



Témoignant une légère accélération de la croissance du secteur, l'indice ISM manufacturier des Etats-Unis est remonté à 56,1 le mois dernier, contre 55,4 en avril, alors que les économistes l'attendaient au contraire en repli.



Cet indicateur paru dans la matinée est venu contredire le PMI manufacturier de S&P Global, publié un peu plus tôt, et qui s'est établi à 57 en données définitives, contre une estimation flash de 57,5 et après un niveau de 59,2 en avril.



L'expansion manufacturière manifestée par l'ISM a donc semblé démentir le scénario d'un essoufflement de la reprise économique aux Etats-Unis, et laissé craindre une accélération du cycle de resserrement monétaire dans les mois qui viennent.



Les économistes de BNP Paribas disaient d'ailleurs s'attendre à des hausses de taux de 50 points de base à l'issue des réunions du FOMC prévues en juin, juillet et septembre, puis de 25 points de base pour celles de novembre et décembre.



Dans l'actualité des valeurs, Salesforce s'est envolé de 9,1% et HP Inc a grimpé de 4,6%, l'éditeur de logiciels d'entreprise et le groupe de matériel informatique ayant tous deux ajusté leurs objectifs annuels à l'occasion de leurs publications trimestrielles.



Pfizer a par contre reculé de 1,4%, alors que le géant pharmaceutique a confirmé qu'il comptait céder sa participation dans Haleon, la co-entreprise de produits de santé grand public qu'il a formée avec le britannique GSK.