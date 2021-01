Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : clôture contrastée pour les indices actions Cercle Finance • 22/01/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - Les grands indices actions américains ont fini jeudi de façon contrastée, sur fond de plusieurs statistiques assez contradictoires. Le Dow Jones a fini juste sous son équilibre, à 31176 points, tandis que le Nasdaq s'est adjugé plus de 0,5% à 13531 points. Le Département du Travail a fait état de 900.000 inscriptions aux allocations chômage la semaine dernière aux Etats-Unis, contre 926.000 la semaine précédente, un reflux très poussif ravivant les doutes sur le redressement économique entamé cet été. En revanche, les mises en chantier de logement ont augmenté de 5,8% en décembre 2020, et le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a grimpé de 4,5%, atteignant des niveaux supérieurs aux attentes. De plus, l'indice de la Fed de Philadelphie s'est établi à 26,5 en janvier, contre 9,1 le mois précédent, marquant ainsi une franche accélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie. Du côté des valeurs, Travelers a grimpé de 2,5% après avoir dévoilé un bénéfice net en hausse de moitié à 1,31 milliard de dollars au titre des trois derniers mois de 2020, soit 5,10 dollars par action, un BPA dépassant largement l'estimation moyenne des analystes. Citigroup s'est inscrit en recul de 2,2% après que Berenberg a abaissé la note de la banque américaine de 'acheter' à 'conserver', marquant un nouveau coup dur après les résultats mal reçus de la semaine dernière. United Airlines a lâché 5,7% au lendemain de la publication de ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2020, un exercice marqué par 'la crise la plus perturbatrice de l'histoire de l'aviation', selon la compagnie. Par contre, Amazon s'est octroyé plus de 2% à la faveur d'un relèvement d'objectif de cours de BofA, qui estime que la valorisation du géant du commerce en ligne dispose encore d'une marge d'amélioration.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.