Wall Street : clôture à l'équilibre vendredi malgré le PMI

(CercleFinance.com) - Wall Street a fini vendredi à l'équilibre, partagé entre un indice PMI meilleur que prévu et des craintes de résurgence de l'inflation : le Dow Jones a fini parfaitement stable à 31494 points et le Nasdaq Composite a grappillé moins de 0,1% à 13874 points. L'indice PMI composite de l'activité globale aux Etats-Unis - calculé par IHS Markit - est passé de 58,7 en janvier à 58,8 en estimation 'flash' pour le mois en cours, toujours au plus haut depuis mars 2015, alors que les analystes l'attendaient en repli marqué. 'Le climat des affaires reste prospère, porté à la fois par les espoirs de nouvelles mesures de relance et le déploiement des campagnes de vaccination', notait Chris Williamson, l'économiste en chef d'IHS Markit. Dans une interview accordée à CNBC, Janet Yellen, la Secrétaire au Trésor, a déclaré vouloir soutenir un plan de relance peut être surdimensionné, mais 'fort' en vue de sortir l'économie d'un trou très profond. Autre indicateur rassurant, la National Association of Realtors a fait état d'une hausse de 0,6% des ventes de logements anciens en janvier, progression accompagnée d'une hausse du prix de vente médian de 14,1% en comparaison annuelle. Côté valeurs, Deere a flambé de près de 10% après avoir relevé ses objectifs annuels à l'occasion de ses trimestriels : il vise un profit entre 4,6 et cinq milliards de dollars, à comparer à une fourchette cible qui allait de 3,6 à quatre milliards il y a trois mois. Applied Materials a grimpé de plus de 5%, dans le sillage de l'annonce jeudi soir d'un BPA ajusté en croissance de 42% à 1,39 dollar au titre de son premier trimestre 2020-21, dépassant ainsi les attentes des analystes.

