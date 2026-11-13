Wall Street clôt une semaine en forte hausse par une baisse journalière

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WALL STREET TERMINE UNE SEMAINE SOLIDE SUR UNE BAISSE JOURNALIÈRE

Eh bien, quelle semaine! L'indice composite Nasdaq .IXIC et le S&P 500 .SPX ont clôturé en baisse vendredi mais, au cours d'une semaine marquée par seulement deux séances de hausse, ils ont tout de même réussi à terminer largement en hausse sur la semaine.

Si les inquiétudes concernant Nvidia NVDA.O ont pesé sur les investisseurs, ceux-ci ont également dû prendre en compte les derniers chiffres de l’inflation , qui ont conforté les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale en décembre.

Non seulement le S&P 500 et le Nasdaq ont mis fin à quatre semaines consécutives de baisse, mais ils ont également enregistré leurs plus fortes hausses hebdomadaires depuis début août. Il convient de noter que la hausse de 2,5 % de cette semaine fait suite à la plus forte baisse hebdomadaire de l’indice de référence depuis la semaine close le 4 avril 2005. Le Nasdaq, à forte composante technologique, a progressé d’environ 2,6 % sur la semaine, même s’il a reculé de 0,9 % sur la journée.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI , qui regroupe les valeurs phares, a également enregistré sa plus forte hausse hebdomadaire depuis début août, avec une progression de 2 %, mettant ainsi fin à une série de deux semaines de baisse.

Cependant, malgré la perte de crédibilité du principal porte-drapeau du monde de l’intelligence artificielle — avec le départ de Jensen Huang de Nvidia, entaché par un scandale —, même le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a enregistré une solide progression hebdomadaire. Il a progressé d’un peu moins de 2 %, ce qui constitue également sa plus forte hausse hebdomadaire depuis fin septembre. Toutefois, après six semaines de baisse et une chute digne de la période pandémique le 5 novembre, cet indice a encore beaucoup de terrain à rattraper avant de pouvoir retrouver ses niveaux records du début octobre.

Parmi les principaux secteurs du S&P 500, six ont clôturé la séance de vendredi en hausse. Le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS a enregistré la plus forte progression, avec une hausse de 1,4 %, tandis que le secteur technologique a été le plus touché, terminant en baisse de 1,7 %.

Les valeurs des semi-conducteurs ont été le principal frein à la hausse, l’indice PHLX des semi-conducteurs .SOX reculant de 3,4 %. Après cinq séances consécutives de hausse, Advanced Micro Devices AMD.O a chuté de 8,8 %, ce qui représente la plus forte baisse parmi les titres individuels. Nvidia a terminé la journée en baisse de 2 % et la semaine en recul de 12,8 %, enregistrant ainsi sa sixième semaine consécutive de pertes.

À l’inverse, Meta Platforms META.O a été le titre qui a le plus contribué à la hausse, avec un gain de 2,9 %, suivi par Apple AAPL.O , qui a progressé de 0,4 %. Microsoft MSFT.O a enregistré une très légère hausse de 0,2 %, ses systèmes ayant été remis en service après une panne massive affectant la messagerie électronique et d’autres services.

Voici un aperçu des cours de clôture:

Nasdaq, S&P 500 fall

(Sinéad Carew)

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