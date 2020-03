Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street clôt en baisse sa pire semaine depuis octobre 2008 Reuters • 20/03/2020 à 22:09









WALL STREET TERMINE EN BAISSE par Caroline Valetkevitch NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a rechuté vendredi en clôture de sa pire semaine depuis octobre 2008 alors que les mesures de confinement se répandent aux Etats-Unis, New York ayant suivi vendredi l'exemple de la Californie, face à la pandémie de coronavirus qui paralyse une grande partie de l'activité mondiale. En hausse dans les premiers échanges dans la foulée de la séance de la veille, les trois grands indices de Wall Street ont ensuite progressivement cédé du terrain au point de finir proches de leurs plus bas du jour. L'indice Dow Jones a finalement cédé 913,21 points (-4,55%) à 19.173,98. Le S&P-500, plus large, a perdu 104,47 points, soit 4,34%, à 2.304,92. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 271,06 points (-3,79%) à 6.879,52 points. Sur la semaine, le Dow a plongé de 17,30%, le S&P-500 de 15% et le Nasdaq de 12,64%. Alors que les grandes banques centrales dans le monde, au premier rang desquelles la Réserve fédérale, et de nombreux gouvernements multiplient les initiatives pour tenter de limiter l'impact économique de la pandémie de coronavirus, les investisseurs attendent toujours l'adoption aux Etats-Unis d'un plan de soutien budgétaire évalué à 1.000 milliards de dollars, qui devrait notamment passer par une distribution directe d'argent à une partie des Américains. "Le fond de l'affaire, c'est que le marché attend avec vraiment beaucoup d'impatience le plan de soutien budgétaire. On dirait que nous allons continuer à connaître ces accès de volatilité tant que nous n'en saurons pas un peu plus sur l'ampleur de ce plan", a dit Ryan Detrick, stratégiste marchés chez LPL Financial. La volatilité de ce vendredi a aussi probablement été amplifiée par le phénomène des "quatre sorcières", l'expiration simultanée des options et contrats à terme sur actions et sur indices. Alors que l'économie mondiale est déjà en contraction selon une enquête de Reuters, les craintes liées au coronavirus ont déjà fait chuter le S&P-500 d'environ 30% depuis son record de clôture du 19 février. (version française Bertrand Boucey)

