Wall Street: climat d'attentisme en attendant Powell information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 15:09









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en légère hausse mardi dans l'attente de l'audition au Congrès de Jerome Powell, le patron de la Fed, qui pourrait fournir quelques indications concernant l'évolution de la politique monétaire aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, laissant entrevoir des gains limités à l'ouverture.



Les investisseurs devraient limiter leur activité en vue de l'intervention de Powell devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, qui constituera le point d'orgue de la séance.



'Son discours lance le début de sept jours importants pour les marchés avec la publication du rapport sur l'emploi américain de vendredi et celle de l'indice des prix à la consommation (CPI), prévue dans tout juste une semaine', soulignent les analystes de Deutsche Bank.



Jerome Powell pourrait donner, au cours de son audition par les parlementaires aujourd'hui et demain, de précieux indices sur le calendrier du relèvement des taux d'intérêt aux Etats-Unis et sur l'état de santé de l'économie américaine.



Mais les stratèges ne s'attendent pas à un changement notable dans la rhétorique de la Fed, qui consiste à se montrer 'hawkish' (restrictive) dans ses paroles, mais souvent 'dovish' (modérée) dans ses décisions.



'Nous nous attendons à ce que (Powell) répète qu'il reste encore beaucoup à faire sur le front de l'inflation, tout en suggérant que la Fed continuera de relever ses taux de 25 points de base', indique Mike Schumacher, analyste chez Wells Fargo.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans évolue peu, autour de 3,94%, dans un climat d'attentisme avant les déclarations de Jerome Powell.



Le dollar, quant à lui, amorce une timide remontée face à l'euro, aux abords de 1,0650, le billet vert faisant honneur à sa réputation de valeur-refuge face à la nervosité à l'égard de l'inflation.



Au chapitre économique, les chiffres mensuels des stocks des grossistes seront le seul indicateur conjoncturel publié dans la journée.





